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Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına devam etti

30.06.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Dayanıklılık, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç yapılarak tamamlanan antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Tesise gelen bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmandaki teknik heyet ve futbolculara destek verdi.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Ahmet Fikret Kileci ve Gürkan Tural takımı izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK
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