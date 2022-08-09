Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, millet kütüphanesi kuruluyor.

Akkent Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağını bildirdi.

Yapılacak kütüphanenin önemli imkanlara sahip olacağını anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya olacak. Bu mekanda ücretsiz internet hizmeti de olacak ve merkez 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonlarıyla 40 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Kütüphanemiz, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak."

Tahmazoğlu, gelecek nesillerin iyi yetişmesi için eğitimi önemsediklerini vurgulayarak bu bilinçle kadar gençlere 12 milyondan fazla kitap dağıttıklarını belirtti.



