YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'in 10 aylık ihracatı, geçen yılın tamamını geçti

Gaziantep'in 10 aylık ihracatı, geçen yılın tamamını geçti

02.11.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in 10 aylık ihracatı, geçen yılın tamamını geçti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, yılın 10 ayındaki 8 milyar 230 milyon 217 bin dolarlık ihracatıyla geçen yılın toplam dış satımını aştı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin geçen yıl 7 milyar 935 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı.

Bu yılın 10 ayında geçen yılın tamamından daha fazla ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ünverdi, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın ilk 10 ayında Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 8 milyar 230 milyon 217 bin dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde, en çok ihracat yapan şehirler sıralamasında Gaziantep, 5. sırada yer aldı. Ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep'ten yüzde 11,5 oranında artışla 889 milyon 519 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Gazi şehrimiz tüm koşullara rağmen tarih yazmaya devam ediyor."

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise kentin her geçen gün ihracattaki performansını artırdığını vurguladı.

Yıl sonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılacağına inandıklarına dikkati çeken Yıldırım, "İhracat rakamı şehrimiz için çok önemli bir eşik olan 10 milyar dolar seviyesine hızla ilerliyor. Pandeminin yarattığı ağır tabloyu yavaş yavaş bertaraf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındıGaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
12:19
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
18:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Nilgün Eczanesi
Sehitkamil
Fakülte Alevli Eczanesi
Sahinbey
Gülistan Eczanesi
Sahinbey
Karataş Nur Eczanesi
Sahinbey
Merve Çolak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.