Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri 9 Ağustos'ta satışa çıkacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta satışı başlanacak olan Süper Lig 2021-2022 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacak.
Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 9 Ağustos'ta Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.
Toplam 16 bin 294 kombine biletinin fiyatları ise şöyle açıklandı:
VİP Üst Tribün: 1500 lira
VİP Alt Tribün: 3000 lira
Maraton Üst Tribün: 500 lira
Maraton Alt Tribün: 600 lira
Güney Kale Arkası Üst Tribün: 200 lira
Güney Kale Arkası Alt Tribün: 250 lira
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