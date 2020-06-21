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Gaziantep'in "sütlü zerde"si tescil edilen lezzetler arasında yerini aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Milli mücadele döneminde savaş erlerine enerji vermesi için hazırlanan asırlık tatlı "sütlü zerde" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi - Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şeflerinden Mustafa Gülten: - "Sütlü zerde misafirlerimizin sevdiği bir tatlı. Baklavasıyla ünlü Gaziantep'imizde bir lezzetin daha tescil edilmesi bizleri gururlandırdı"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te kentin asırlık lezzetlerinden olan "sütlü zerde"nin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesinin mutluluğu yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyası kapsamında bölgenin eşsiz ürünlerinin tescil edilebilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda son olarak kentin geleneksel "hafif" tatlılarından sütlü zerde, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek kent bünyesine kazandırıldı.

Gaziantep'in milli mücadele döneminde savaş erlerine enerji vermesi için evlerdeki dev kazanlarda kadınların hazırladığı belirtilen asırlık lezzet, kentin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Yörede zerdeli sütlaç olarak da bilinen ve süt, su, nişasta, pirinç, gül ve çiçek suyu, gül esansı, zerdeçal ve haspir suyu malzemelerinin karışımıyla hazırlanan sütlü zerde, soğuk olarak tüketiliyor.

Gaziantepli hünerli ustalarının elinden Antep fıstığıyla da süslenerek hazırlanan sütlü zerde, damaklarda eşsiz tat bırakıyor.

Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şeflerinden Mustafa Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sütlü zerdenin kentin sevilen tatlılarından biri olduğunu söyledi.

Herkesin evinde rahat bir şekilde hazırlayabileceği bir tatlı olduğunu dile getiren Gülten, mutfaklarında en fazla hazırladıkları tatlılardan biri olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır Gaziantep'in tatlılarından olan sütlü zerdenin tescil edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Gülten, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in farklı farklı lezzetleri var. Bu ürünlerimizden asırlardır sofralarımızı süsleyenler kentimizin bünyesine katılıyor. Sütlü zerde de misafirlerimizin sevdiği bir tatlı. Baklavasıyla ünlü Gaziantep'imizde bir lezzetin daha tescil edilmesi bizleri gururlandırdı."

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