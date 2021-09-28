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Gaziantepli 35 bin öğrenciye "Akif" filmiyle İstiklal Marşı ruhu aktarılacak

28.09.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli 35 bin öğrenciye "Akif" filmiyle İstiklal Marşı ruhu aktarılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eğitim gören 35 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma hikayesini konu olan "Akif" filmiyle buluşturulacak.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin Akif filmini ücretsiz izlemesi amacıyla protokol hazırlandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan Vali Davut Gül, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yetişmesini arzuladıklarını belirtti.

Bu anlamda kentte çeşitli çalışma yürüttüklerini aktaran Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılı Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı Anma Yılı olarak ilan edildi. Büyükşehir Belediyemizle öğrencilerimizi Akif filmine götüreceğiz. Bugün de öğrencilerimize eşlik ederek Akif filmini izleyeceğiz. Bu filmin dışında daha önce arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle birçok filme gittik. Bundan sonra da yine vizyona girecek filmleri zaman zaman birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sinemanın önemine değinerek, Akif filminin izlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Şahin, şunları kaydetti:

"İyi bir filmin verdiği ana fikri belki binlerce kitap okuduğunuzda alamıyorsunuz. Müzeler çok önemli, bu anlamda Panorama müzemizi yaptık. Bizi 100. yıla götüren ve bizi gazi yapan o ruhu, 100 yıl önce atalarımızın yaşadıklarını sizlere hissettirmemiz lazım. O milli şuur tek başına kitaplarla olmayacağı için her şeyle başarmamız gerekiyor. O yüzden sizlerin daha çok sinema seyretmesini sağlayacağız. Buradan çıkaracağınız derslerle de kendi hayatınıza yön vererek geleceği aydınlatmanıza katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından protokolün imzalandığı programa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler filmi izledi.

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