Gaziantepspor'dan Oktay Derelioğlu'na dolandırıcılık suçlaması

Gaziantepspor'dan eski teknik direktörü Oktay Dereloğlu'na şok suçlama... Usulsüzlük ve dolandırıcılıkta eski teknik direktörleri Oktay Derelioğlu'nun da parmağının bulunduğunu iddia eden Gaziantepspor, resmi twittter hesabından açıklama yaptı.
Kırmızı-Siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Evrakta yapılan usulsüzlük ve dolandırıcılıkta Kulübümüzün Eski Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu'nun da parmağının bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız..." denildi.
Gaziantepspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Kulübümüzde hiç bir alacağı bulunmamasına rağmen sözleşmesini haksız bir şekilde fesh eden Oktay Aydın'ın yetiştirme bedelinden feragat ettiğimiz yönünde düzenlenen evrakta usulsüzlük ve dolandırıcılık tesbit edilmiştir.. Evrak ve Kaşe Kulübümüze ait değildir.. Yönetim adına imza atan Ahmet Satıcı ise eski yöneticimiz ve imza yetkisi bulunmamaktadır... Bu evrakları Eski Yöneticimiz Ahmet Satıcı, Mehmet Alparslan ve Oktay Aydın'ın babası Şemsettin Aydın birlikte düzenledikleri tespit edilmiştir.. Bu 3 isim hakkında savcılığa yarın suç duyurusunda bulunacağız... Tüm Kamuoyunun ve Kulüplerimizin bilgisine saygı ile sunarız..."
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