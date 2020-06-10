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Gaziantepspor ve Galatasaray'ın efsanesi Talat Özkarslı hayatını kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Gaziantepspor ve Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan 82 yaşındaki eski milli futbolcu Talat Özkarslı, memleketi Gaziantep'te hayatını kaybetti.

Gaziantepspor ve Galatasaray'ın efsanesi Talat Özkarslı hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda yıllarca forma giyen 82 yaşındaki Talat Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Talat Özkarslı, futbol hayatına Gaziantep Şehreküstüspor'da başladıktan sonra sırasıyla Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor formaları giydi. Oynadığı takımlarda 'Koçero' lakabıyla bilenen Talat Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da yıllarca orta saha mevkisinde görev yaparak, 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayıp, unutulmazlar arasına girdi.

Milli takım formasını da ikisi kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(İHA)

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