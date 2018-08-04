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Gaziantepsporlu futbolculardan Donald Trump'a Abdülhamit Gül tepkisi

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 04.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Sivasspor-Gaziantepspor maçında Gaziantepsporlu futbolcular Amerika Birleşik Devletleri'nin hemşehrileri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı uygulamasına açtıkları pankartla tepki gösterdi.

Gaziantepsporlu futbolculardan Donald Trump'a Abdülhamit Gül tepkisi

Ligin başlamasında 1 hafta kala Sivasspor son hazırlık maçında 4 Eylül Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaştı. Sivasspor karşılaşmaya kalede Rochet, savunmada Uğur Çiftçi, Bjarsmyr, Medjani, Papp orta sahada Hakan Arslan, Mert Hakan, Rybalka, Emre Kılınç hücum hattında da Robinho ve Kone ile başladı.

Gaziantespor ise mücadeleye Selçuk Özcan, Furkan Özyaşar, İlker Günaslan, Hasan Genç, Deniz Solmaz, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Enes Nural, Emirhan Özyaşar, Erdal Özdemir ve Serhan Yılmaz 11 ile başladı. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 39. dakikada Kone'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Kone 40. dakikada da kazanılan penaltıdan yararlanamadı.

TRUMP'A ABDÜLHAMİT GÜL TEPKİSİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkan Gaziantepspor açtığı pankartla Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı yaptırım kararına tepki gösterdi.

Gaziantepsporlu futbolcuların açtığı pankarta, "Ey Trump, Gül'ün formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül'e tehdit vız gelir akıllı ol yorum biz Antepliyiz" yazarak Bakan Gül'e destek verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlı ekip 54. dakikada Kone'nin attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna giren Erdoğan Yeşilyurt farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Karşılıklı ataklar sonuç vermeyince mücadele 3-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor Donald Trump Abdülhamit Gül

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