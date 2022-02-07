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Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

07.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde definecilerin kazdığı ileri sürülen kuyuya düşen 2 tilki, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlı Mahallesi'nde definecilerin kazdığı iddia edilen yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mahalleye yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halatlarla indiği kuyudaki 2 tilkiyi halılara sararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi.

Ekipler, durumlarını kontrol ettiği tilkileri doğaya bıraktı.

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