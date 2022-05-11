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Gaziantep'te 10 sahte külçe altın ele geçirildi

11.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte altın, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoban kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 el telsizi, 2 tabanca, 103 fişek, 51 sikke, sahte olduğu belirlenen 10 külçe altın, 30 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, radar tespit cihazı, çok sayıda askeri malzeme ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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