Gaziantep'te 10 sahte külçe altın ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte altın, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoban kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 el telsizi, 2 tabanca, 103 fişek, 51 sikke, sahte olduğu belirlenen 10 külçe altın, 30 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, radar tespit cihazı, çok sayıda askeri malzeme ve dijital malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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