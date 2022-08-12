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Gaziantep'te 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı

12.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 yabancı uyrukluyu zorla bir evde tuttuğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 13 yabancı uyruklu kişinin zorla bir evde tutulduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 yabancı uyrukluyu zorla tuttuğu gerekçesiyle M.S. adlı şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şüpheli Gaziantep göçmen kaçakçılığı

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