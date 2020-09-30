Gaziantep'te 14 bin dönüm alanda şeker pancarı hasadı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ovalarında yaklaşık 14 bin dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadı sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla şeker pancarı ekim alanı artan Nurdağı'nda yaklaşık 8 bin 850, İslahiye'de 5 bin 270 dönüm alanda şeker pancarı üretimi yapıldığını belirtti.

Bu alanlarda 141 bin 200 ton rekolte beklediklerini, üreticinin rekolteden memnun olduğunu ifade eden Köse, açıklanacak alım fiyatının çiftçiyi memnun edecek düzeyde olmasını temenni etti.

Hasadın kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Nurdağı’nda 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Ramazan Oğuz da tarlasında ürettiği şeker pancarında bölgenin en yüksek verimini elde ederek dekar başına 14 ton ürün aldığını söyledi.

