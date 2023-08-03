Gaziantep’te 15 katlı binada yangın paniği

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken dumandan etkilenen 5 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki Soma Evler Sitesi E Blok’ta çıktı. İddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14. katındaki bir daire bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Öte yandan, büyük çapta maddi hasara yol açan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

