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Gaziantep'te 17 hırsızlık zanlısı tutuklandı

31.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 17 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 27-30 Mart'taki 24 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 26 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 17'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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