Gaziantep'te 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 9 tank içerisinde 1800 litre kaçak akaryakıt ve 1 santrifüj ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

