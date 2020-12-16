Gaziantep’te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 2 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın elindeki poşetlerde yapılan aramalarda 2 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

