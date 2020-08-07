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Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 1100 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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