YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 226 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Kütahya Valiliği’nden Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin açıklama

Kütahya Valiliği’nden Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin açıklama

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz"

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:28

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Eser Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Bilecen Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama:

Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.