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Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

24.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde dün yaşanan ve Mehmet Polat ile Cuma Arar'ın hayatını kaybettiği, Hüseyin T'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili T.İ. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

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