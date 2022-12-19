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Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı

19.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Oğuzeli ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bir ikamette, yasa dışı yollarla ülkeye giren 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

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Gaziantep göçmen operasyon

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