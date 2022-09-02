YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

02.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nizip ilçesinde otobanda durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği "Agros"un yardımıyla yapılan aramada, çuvallarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ticaret Bakanı Muş, Gaziantep'te "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu:Ticaret Bakanı Muş, Gaziantep'te "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu:
Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulunduTrabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlardaOrdu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda
Anahtar Kelimeler:
esrar Gaziantep Nizip

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:31
Sabah
05:55
Öğle
12:35
İkindi
16:13
Akşam
19:06
Yatsı
20:24
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.