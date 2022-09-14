Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kesinleşmiş 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda hakkında silahlı yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S'yi yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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