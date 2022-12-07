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Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

07.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep göçmen kaçakçılığı

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