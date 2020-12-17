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Gaziantep’te 24 kişiye kumar ve korona cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ruhsatsız bir işletmeye baskın yapan polis ekipleri, içeride kumar oynayan 5 kişi ile kumar oynatan 1 bir kişiye adli ve idari işlem yaptı.

Gaziantep’te 24 kişiye kumar ve korona cezası

Gaziantep’te ruhsatsız bir işletmeye baskın yapan polis ekipleri, içeride kumar oynayan 5 kişi ile kumar oynatan 1 bir kişiye adli ve idari işlem yaptı. Ekipler, içeride bulunan 18 kişiye korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası yazdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız bir işletmeye baskın yaptı. Yapılan baskın sonucu işletmenin içerisinde kumar oynayan 5 şahıs ile kumar oynatan 1 şahıs yakalandı. Ekipler, suçta kullanılan materyaller ile suçtan elde edilen bir miktar paraya el koydu. Şahıslar hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.
Ekipler, kumar oynandığı esnada içeride bulunan 18 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari para cezası uyguladı.

Gaziantep’te 24 kişiye kumar ve korona cezası

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