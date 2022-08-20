Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çevre yolunun Kilis kavşağı ile Akkent Kavşağı arasında, KUS HG 630 yabancı plakalı cip, 35 ASP 100 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen karpuz yüklü römorklu traktör çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Römorkun devrildiği kazada, yola dökülen karpuzlar ekiplerce temizlendi.



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