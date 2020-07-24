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Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 08:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ve maske ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 303 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 303 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 384 iş yerindeki denetimlerde 3 iş yeri hakkında işlem yaptı.

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