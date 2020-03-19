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Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Ünaldı ve Tekstilkent mahallelerindeki gasp olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 3 zanlının kentte farklı tarihlerde çok sayıda gasp olayına karıştıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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