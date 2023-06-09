Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarih ve adreslerde 3 kapkaç ile 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit ettiği M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Zanlının hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çalan zanlının hızla uzaklaşması yer aldı.

