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Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı

09.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarih ve adreslerde 3 kapkaç ile 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit ettiği M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Zanlının hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çalan zanlının hızla uzaklaşması yer aldı.

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