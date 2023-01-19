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Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

19.01.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde 16 Ocak'ta akraba iki grup arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi'nde 16 Ocak'ta, akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı kavga

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