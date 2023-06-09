YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ölü bulunmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ölü bulunmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

09.06.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaklaşık 9 ay önce darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğuna ait cesedin derin dondurucuda bulunmasına ilişkin, tutuklu 2 sanığın yargılamasına başlandı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandı.

Toz, küçük kızın yemek yerken annesi tarafından sert bir şekilde sarsıldığını ve o sırada kafasını yere çarptığını iddia ederek "Ben o sırada sanık Mehmet Aksu'yu telefonla aradım ve kendisi eve geldi. Çocuk bayılmıştı. Korktuğum için Aksu'yu aradım. Hastaneye götürmedik. Zaten çocuk nefes almıyordu. En sonunda çocuğu Mehmet ile ikimize ait iş yerindeki buz dolabına koymaya karar verdik. Buzdolabını Mehmet Aksu aldı. Çocuğu buzdolabına anne Melisa da dahil üçümüz aynı arabada götürdük ve buzdolabına koyduk." dedi.

Sanık Toz, çocuğa karşı kötü muamele etmediğini savunarak, "Çocuğu ısırma ya da üzerinde sigara söndürme durumu gibi bir eylemim olmadı. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Anne Melisa'nın çocuğun üzerinde bir iki defa sigara söndürdüğünü gördüm." dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Aksu da olay günü iş yerinde çalıştığını, kendisini telefonla arayan Muhabbet Toz'un çocuğun can çekiştiğini, acil eve gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine çocuğun kaldığı eve gittiğini belirtti.

Eve geldiğinde çocuğa kalp masajı yaptığını, korktukları için hastaneye götürmediklerini öne süren Aksu, "Ne yaptıysam çocuk tepki vermedi ve çocuk vefat etmişti. O an ne yapacağımızı bilemedik. Çocuğu buzdolabına koymaya karar verdik. Gidip buzdolabı aldık. Buzdolabını da kilitledik. Ben üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Hatırladığım kadarıyla televizyon programını görmeden önce emniyete gidip teslim oldum. Bu ifadelerim doğrudur. Çocuğa şiddet içerecek şekilde eylemim olmadı. Üzerinde asla sigara söndürmedim." dedi.

Anne Melisa İlhan ise sanık Aksu'nun kendisine zorla fuhuş yaptırdığını, 8 ay boyunca çocuğunu görmediğini, çocuğunun öldüğünü bir televizyon programından öğrendiğini savunarak tutuklu sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, somut delillerin tam olarak toplanmamış olmasından dolayı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

OLAY

27 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, 3 yaşında darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktıŞüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Samsun’da “Teknoloji Şenliği” başladıSamsun’da “Teknoloji Şenliği” başladı
Marmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldiMarmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep duruşma buzdolabı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:03
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Özay eczanesi
Sahinbey
Pazar eczanesi
Sehitkamil
Çağan eczanesi
Sehitkamil
Samet eren eczanesi
Sehitkamil
Ali çiçek eczanesi
Sahinbey
Ekrem eczanesi
Sahinbey
Güz eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.