YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

21.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te tırda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildiGaziantep'te tırda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildiSamsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandıKocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hükümlü

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:29
İkindi
15:56
Akşam
18:37
Yatsı
19:52
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.