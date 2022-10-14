Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki araç ve bir depoda gümrük kaçağı 4 milyon 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis ekipleri 2 araç ve bir depoda yaptığı aramada, 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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