YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

20.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacağını ve 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan kalıcı konut projesi alanındaki inceleme sonrası gazetecilere, depremlerin üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen güvenli ve depreme karşı dirençli konutların inşasına başladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Burada kısa bir süre olmasına rağmen inşaatlar devam ediyor. Amacımız Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yıl içerisinde konutları yapacağız. Bu konutlar depreme dayanıklı olacak. Vatandaşlarımız güvenle bu konutlarda çocuklarıyla hep beraber yaşayacaklar. Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi. Vatandaşımız kendi doğal hattından uzaklaşmadan yine güvenli bir şekilde yaşayacaklar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiGaziantep’te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacakMarmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İslahiye

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:43
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Ece eczanesi
Yavuzeli
Eylül eczanesi
Islahiye
Fatih eczanesi
Nizip
Demet eczanesi
Sahinbey
Bozdoganlar sihcan halk eczanesi
Sahinbey
Çağan eczanesi
Sehitkamil
Filiz eczanesi
Nizip
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.