YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis

Gaziantep'te 6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis

12.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis

GAZİANTEP (AA) - HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin 7 sanık "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis ve 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Işık ile avukatı katılırken diğer sanıklar katılmadı.

Sanık Işık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı Ali Çelenk kararı açıkladı.

Sanıklar Ayhan, İmam, İbrahim, Mehmet ve Muhittin Işık ile Mehmet Caymaz ve İzzet Nas "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara ayrıca "görevli memura görevini yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanu'na muhalefet" suçlarından toplam 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezası verildi.

Haklarında mahkumiyet kararı verilen 6 sanığın tutuklanmasına hükmedildi.

Sanıklar N.Ü, A.I. ve A.K'nin ise beraatine karar verildi.

Sanık Ayhan Işık, duruşmadaki polis ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

- Olay

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 42 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği tespit edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Demir Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Korona virüs tedbirlerine uymayan 421 kişiye ceza

Korona virüs tedbirlerine uymayan 421 kişiye ceza

Minik ressamlar ünlü ressamların izinde

Minik ressamlar ünlü ressamların izinde

Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan

Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan

Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan

Şehitkamil’den Kızılay’a 2021 yılına 2021 ünite kan

Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

Korona virüs geçirenlerde fizik tedavi kalıcı iyileşme sağlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.