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Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

25.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının karıştığı bazı hırsızlık olayları güvenlik kameralarına da yansıdı.

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