YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Ö.S, anjiyo olmak üzere Gaziantep'te bir özel hastaneye gitti. Hastaneden taburcu edildikten sonra evine dönen Ö.S, bir süre sonra göğüs ağrısı ve öksürük şikayetleriyle İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan Ö.S'ye anjiyo olduktan sonra geçmiş olsun ziyaretine gelen 9 evden 47 kişi, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri ise karantina altına alınan evlere güvenlik şeridi çekti. Hastaneye gidiş gelişte kullanılan hafif ticari araç da dezenfekte edilerek karantina altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki karantinaya alınan evlerin kapısına uyarıcı yazı da asıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:12
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:42
Yatsı
21:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Asay Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam Mutlu’dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Kaymakam Mutlu’dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.