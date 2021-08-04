Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'nin Nizip ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kırsal Kocatepe Mahallesi'ndeki tarlada Kenan Osanmaz ile İ.P arasında tartışma çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan 4 çocuk babası Osanmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Osanmaz'ın cesedi, incelemenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Burada işlemleri tamamlanan cenaze, aileye teslim edildi.

Olay yerinden kaçan İ.P, jandarma ekiplerince yakalandı. İ.P'nin işlemleri sürüyor.



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