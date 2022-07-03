Gaziantep'te baklava ustaları bayram mesaisinde

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'te ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklavaya olan yoğun talebi karşılamak için kentteki işletmelerde tatlı telaş başladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın hemen her yerine ürün gönderen Gaziantepli baklavacılar, siparişleri yetiştirebilmek için çalışma şartlarında değişikliğe gitti. Ustaların mesaisini 12 saate çıkaran işletmeler, personel takviyesiyle 24 saat esasına göre hummalı çalışıyor.

Baklavacılar bayramda, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ve yurt dışında genellikle gurbetçilerin bulunduğu bölgelerden internet üzerinden sipariş de alıyor.

Kentteki bir baklava üretim tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine, işletme olarak "bayram modu"na geçtiklerini söyledi.

Bayramın kendileri için fırsat olduğunu belirten Aktaş, "Normalde havaların ısınmasından dolayı işlerimizde durgunluk oluşmuştu ama bu durgunluğu inşallah bayrama kısa süre kala atlatacağız. İşlerimiz daha da artacaktır." dedi.

- "Vardiya sayımızı arttırıyoruz"

Bayramlarda misafirlere en çok baklava ikram edildiğini belirten Aktaş, "Havaların ısınmasıyla insanlar tatile gidiyor ama yine de bayramı evinde geçiren baklavaseverler siparişlerini veriyor. Bu da bizim işimizin artmasına vesile oluyor. Bayrama 3-4 gün kala işimiz biraz daha artacak. Vardiya sayımızı arttırıyoruz. Hazırlıklarımı ona göre tamamladık." diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışına baklava gönderdiklerini anlatan Aktaş, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere 1 günde teslim veriyoruz. Bu durumda müşterilerin baklavayla buluşmasına daha çok vesile oluyor ve ürünlerimiz bozulmadan buradaki kalitesiyle müşteriye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Üretim ve satışta hummalı bir çalışma var"

Baklava ustası Ahmet Faruk Şenel de her bayram öncesi tatlı bir telaşa girdiklerini söyledi.

Kentteki tüm işletmelerin bayramları fırsat olarak gördüklerini aktaran Şenel, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İnsanlar şimdiden bayramda güzel ve kaliteli baklava yemek için sipariş vermeye başladı. Bu durum bizi olumlu etkiliyor. Üretim ve satışta hummalı bir çalışma var. Paketleme için ayrıca eleman aldık."

