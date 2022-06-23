Gaziantep'te baygınlık geçiren çocuk, otobüsle hastaneye yetiştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te halk otobüsü şoförü, otobüste fenalaşarak baygınlık geçiren kız çocuğunu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne Beykent Mahallesi'nde binen Rümeysa T. (16) bir süre sonra fenalaştı.

Otobüste bulunan vatandaşlar baygınlık geçiren Rümeysa T'ye yardım etti, ardından durumu şoför Ahmet Teke'ye iletti.

Teke, güzergahını değiştirerek çocuğu özel bir hastaneye yetiştirdi. Rümeysa T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar, halk otobüsünün kameralarınca kaydedildi.



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