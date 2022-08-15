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Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlıklarla kuruluşları 190 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bazı kuruluşlara ait baz istasyonlarında farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiğini ve baz istasyonlarında 190 bin liralık zarara neden olduklarını belirledikleri M.Ç. ile S.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Baz istasyonundaki hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, baz istasyonlarına giren zanlıların aldıkları cihazlarla uzaklaştığı yer aldı.

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Gaziantep hırsızlık baz istasyonu

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