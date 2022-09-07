Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te baz istasyonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheliler S.K. ve A.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baz istasyonundaki hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde gün içerisinde otomobille baz istasyonuna gelen zanlıların, istasyondaki malzemeleri alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.



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