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Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bin 550 litre kaçak akaryakıt ve santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, operasyon anı polis kamerasıyla görüntülendi.

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