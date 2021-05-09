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Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu

09.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyasıyla 2 bin 300 çocuğun hayali gerçek oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği'nce kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında ihtiyaç sahibi olan 18 yaşın altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğa Vali Davut Gül tarafından yazılan bir mektup gönderilerek, "keşke olsa" dedikleri 3 istekleri soruldu. Gelen cevaplar doğrultusunda, görevliler tarafından çocukların bu dilekleri gerçekleştirildi.

Kampanyanın kapanışı nedeniyle Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi kişilere tam kapanma döneminde bin 100'er lira kaynak aktardığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çocuklarımız sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim çocuklardır. Bu çocukların yüzünü güldürmek için onların mektup ve mektupta üç dilek yazmalarını istedik. Üç dileklerinden bir tanesini de Ramazan Bayramı öncesi yerine getirmeye çalışacağımızı belirttik. Çocuklarımız mektuplarını yazdı. Bu yazdıkları mektupları valiliğimizin web sayfasında yayınladık. Hayırseverlerimiz sağ olsun kimisi kurumsal kimisi bireysel anlamda hangi çocuğun hangi dileğini gerçekleştirdilerse bizlere bildirdi. Toplamda 2 bin 300 çocuğumuzun dileği kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiş oldu. Bu dilekler içerisinde beyaz eşya, bilgisayar, geziler, akülü araba, hayata dair çocuklarımız ne istiyorsa bu çocuklar da onu istiyor. Bu projeye destek veren hayırseverler ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından Vali Gül, kampanyada emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

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