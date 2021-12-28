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Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

28.12.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir gencin öldürülmesi davasında yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cuma B. ile avukatları katıldı.

Sanık Cuma B, ölen kişinin arkadaşı olduğunu, olay günü ise kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın çuvala sarılı pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek maktulü öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde 31 Ekim 2020'de pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki Deniz Ulakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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