Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.

Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.

Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



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