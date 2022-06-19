Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla bir kişiyi öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da Barak Mahallesi'nde M.M.K'nin silahla öldürülmesi, M.K'nin de yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler kimliğini belirlediği zanlı H.M'yi saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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