Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle ile 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
İlçe merkezinde 98 kişinin yaşadığı 21 ev ile bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı Aşağıçardak Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine karantinaya alınan yerler giriş çıkışa kapatıldı.
Öte yandan, Nizip Belediyesince bölgeye 1000'er sabun ve maske gönderildi.