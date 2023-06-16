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Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşinin tüfekle vurduğu kadın ile babası öldü

16.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile babası hayatını kaybetti.

Mertcan K. (25), Atakent Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobille, kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse'nin (25) bulunduğu 27 KE 344 plakalı otomobilin önünü kesti.

Araçtan indikten sonra Mertcan K, pompalı tüfekle ateş açtığı otomobildeki Kaya ve Bilge K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan baba-kız, kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Mertcan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep Otomobil silahlı saldırı

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