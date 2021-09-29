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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

29.09.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulus Caddesi'nde İbrahim Halil Yaşar'a (30) ait iş yerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yeri sahibi İbrahim Halil Yaşar, gazetecilere, "İş yerime gelen 3 kişiye satın almak istedikleri cihazlar için yardımcı oldum. Ürünlerden birinin ücretini ödediler vitrindeki cihazları sayarken çalındığını fark ettim. Hemen polise haber verdik. Polis, kısa sürede şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan telefonun değeri 2 bin lira civarındaydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerine gelmeleri, satıcıyla almak istedikleri telefon konusunda uzun süre konuşmaları ve aldıkları cep telefonunun parasını öderken bir şüphelinin çaldığı telefonu cebine koyması görülüyor.

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

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